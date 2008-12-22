Райс вернется в Стэнфордский университет

После ухода с поста государственного секретаря США Кондолиза Райс намерена вернуться на преподавательскую работу в Стэнфордский университет в штате Калифорния, сообщает NESru.com. "Я отправлюсь к западу от Миссисипи, в Калифорнию", - сказала она. Кроме того, Кондолиза Райс отметила: "Я собираюсь написать книгу о внешней политике, о периоде, который был после 11 сентября" 2001 года. Еще я хотела бы написать книгу о своих родителях. Они были необычными людьми", посвятившими себя педагогике и развитию образования". Отвечая на вопрос об избрании президентом США чернокожего Барака Обамы, Кондолиза Райс подчеркнула, что она гордится, что представитель расового меньшинства выиграл президентские выборы. "Для меня, как для афроамериканки, это является экстраординарным событием", - добавила она. Нынешний госсекретарь напомнила, что она родилась в те времена, когда в США еще была расовая сегрегация. При этом Кондолиза Райс заявила, что нынешний президент США Джордж Буш одного за другим назначал главами американской дипломатии афроамериканцев - сначала Колина Пауэлла, а затем ее. "Это тоже является экстраординарным", - подчеркнула она. По словам Райс, для нее "было огромной честью представлять США в качестве госсекретаря".