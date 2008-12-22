Обама "боится" зонтов, колясок и спортивных сумок

На инаугурацию Барака Обамы 20 января 2009 года в Вашингтоне будет запрещено проносить зонты, рюкзаки, спортивные сумки, а также плакаты и транспаранты/ Эти наименования включены в список запрещенных, помимо обычных пунктов вроде огнестрельного оружия, колюще-режущих предметов и взрывчатки. В районе проведения церемонии также нельзя будет употреблять алкоголь, хотя в предприятиях общепита с 17 по 21 января алкогольные напитки будут подаваться до 4 часов утра, то есть на два часа позже обычного. Организаторы предупреждают, что день инаугурации обычно холодный и иногда дождливый, поэтому они начали заготавливать тысячи одеял и пончо на случай непогоды. Гостей также предупреждают, что им длительное время придется стоять на ногах, поэтому нужно как следует подумать, прежде чем брать с собой детей, пожилых людей или "лиц с ослабленной иммунной системой". Почти все номера в гостиницах уже забронированы, а некоторые жители Вашингтона сдают свои дома на неделю по цене в несколько тысяч долларов. Между тем представители метро американской столицы признали, что не смогут справиться с наплывом пассажиров, и рекомендовали тем, кто живет недалеко от Капитолия, пройтись до места церемонии пешком. Как ожидается, на инаугурацию Обамы придет более 1,2 миллиона человек, то есть рекорд, установленный на церемонии вступления в должность Линдона Джонсона в 1965 году может быть побит. В 2001 и 2005 году на инаугурацию Джорджа Буша приходили всего по 300 тысяч человек.