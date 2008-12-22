Новый президент пойдет по стопам Буша?

У избранного президента США Барака Обамы очень мало возможностей отойти от курса внешней политики, предложенного президентом Джорджем Бушем, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью газете The Financial Times. Она заявила, что новая администрация, скорее всего, продолжит политику Буша относительно ядерной программы Ирана, потому что США скоординировала свои действия в этой области с Евросоюзом, Россией и Китаем. «Когда я общаюсь с нашими союзниками, они полагают, что США не будут менять свою позицию», – заявила Райс, признавая, однако, что администрация Обамы в целом будет «идти своим путем», сообщает «Газета.ру». «Причина того, что останутся элементы преемственности, – то, что мы старались так построить свою внешнюю политику, чтобы сначала организовать международное сообщество по такой структуре, которой мы сможем управлять, а потом решать сложные проблемы в многостороннем порядке», – сказала она. Райс отметила, что это касается не только Ирана, но и Северной Кореи и израильско-палестинского конфликта.