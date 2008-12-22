Премьером Бельгии может стать женщина

Новым премьер-министром Бельгии впервые может стать женщина - председатель партии фламандских христианских демократов Марианн Тиссен, пишут в понедельник, 22 декабря, бельгийские печатные СМИ. Ив Летерм передал в минувшую пятницу, 19 декабря, королю бельгийцев Альберту Второму прошение о коллективной отставке правительства в результате скандала вокруг продажи бельгийской банковско-страховой группы Fortis, однако монарх, формально являющийся главой государства, пока не дал ответа и проводит консультации с лидерами политических партий. Цель встреч - в условиях финансово-экономического кризиса быстро найти замену Летерму, который подает в отставку уже четвертый раз. При этом предполагается, что в кабинете министров произойдут кадровые перестановки. Сам Летерм больше не вернется в кресло главы правительства, сообщил его пресс-секретарь, сообщает РИА «Новости». Вместе с тем, король может не принять отставку правительства. Согласно третьему, «катастрофическому», как называют его СМИ, варианту развития событий, могут быть назначены досрочные парламентские выборы, по итогам которых лидеру победившей партии предоставят конституционное право сформировать правительство. Как сообщалось ранее, король бельгийцев намерен определиться с кандидатурой нового премьер-министра до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. Помимо Тиссен, СМИ называют четырех других наиболее вероятных кандидатов на премьерское кресло - Ги Верхофстадта и Жана-Люка Деэна, ранее уже возглавлявших правительство, главу нижней палаты парламента Бельгии Эрмана ван Ромпи, успешного переговорщика в вопросах формирования кабинета министров, а также вице-премьера, министр финансов Дидье Рейндерса. Что касается кандидатуры Марианн Тиссен, то, по мнению ряда СМИ, она не обладает достаточным опытом и влиянием, чтобы возглавить кабинет министров.