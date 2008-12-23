Яценюк уверен в Фирташе

Об этом он сказал вчера в программе “Свобода слова” на канале ICTV. Член НУНС Арсений Яценюк считает, что у известного бизнесмена Дмитрия Фирташа могут быть реальные перспективы в случае обращения в суд по поводу обвинений в его адрес со стороны премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Яценюк отметил, что в свое время “достаточно жестко выступал против компании “РосУкрЭнерго” и лично против руководителя этой компании”. В то же время он отметил, что в сегодняшней ситуации заявления Тимошенко, “скорее всего, политические”. Яценюк отметил, что он не адвокат Фирташа, но, “думаю, что перспективы могут быть”. 21 декабря Фирташ заявил, что подает в суд на премьер-министра Тимошенко за обвинение в финансовых сделках банк «Надра». Бизнесмен подчеркнул, что премьер-министр выдвинула очень серьезные обвинения банку и он не имеет права молчать. «Банк «Надра» - это пятый банк в стране, третьей по объему наличной сети, то есть это банк, в сущности, для населения, поэтому очень важно, чтобы банк работал нормально», - отметил он. По словам Фирташа, все средства от Национального банка Украины банком были получены под его личную гарантию. Он подчеркнул, что все эти средства пошли на выплату вкладчикам и выплату внешних долгов. Кроме того, Фирташ отметил, что этот иск должен быть и показательным: «В этой стране за 16 лет ни один чиновник никогда не отвечал за свои поступки. Я бы очень хотел, чтобы это стало очень понятным ответом для всех».