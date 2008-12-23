От лейкемии и диабета умер президент Гвинеи

Скончался президент Гвинеи, 74-летний Лансана Конте, правивший страной на протяжении 24 лет. Президент Гвинеи страдал от хронического диабета, недавно врачи определили у него лейкемию. Незадолго до кончины президента в столице страны Конакри собрались все лидеры страны - премьер-министр, спикер, глава Верховного суда и военное руководство. Если Верховный суд признает место президента вакантным, спикер парламента приступит к временному исполнению его обязанностей и будет должен в течение 60 дней организовать президентские выборы.