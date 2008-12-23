На инагурации Обамы будут читать стихи

На инаугурации Барака Обамы 20 января 2009 года американская поэтесса Элизабет Александер (Elizabeth Alexander) прочитает специально сочиненную по этому случаю поэму, сообщает AFP в понедельник. По словам Александер, "она очень рада, что выбор пал именно на нее, и глубоко уважает Обаму как человека, способного произносить важные, наполненные смыслом слова, которые двигают людей вперед". Текст произведения еще не написан, однако поэтесса уже приступила к работе над ним. 46-летняя Александер является профессором афроамериканских исследований в Йельском университете. Как поэт она широко известна в США и в 2005 году вошла в шорт-лист Премии Пулитцера в соответствующей номинации. Элизабет Александер станет четвертым поэтом, читавшим свои стихи во время инаугурации американских президентов, причем отметим, что эта традиция характерна для представителей Демократической партии. В 1961 году Роберт Фрост выступил после принятия присяги Джоном Кеннеди. В 1993 году Билл Клинтон пригласил на инаугурацию поэтессу и правозащитницу Майю Ангелу, а в 1997 году - своего земляка из Арканзаса Миллера Уильямса.