Шварценеггер хочет стать президентом

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в интервью телеканалу CBS выразил желание стать президентом США. Чтобы воплотить желание политика и актера в жизнь, потребуется специальная поправка к конституции. Корреспондент программы 60 Minutes Скотт Пелли спросил: «Если бы конституция была изменена, вы хотели бы стать президентом, не так ли?» Шварценеггер ответил утвердительно. В соответствии с основным законом, он, как уроженец зарубежной страны, пост главы американского государства занять не может: нынешний губернатор «золотого штата» появился на свет в Австрии и гражданство США получил лишь в 1983 году. «Думаю, я такой человек, который всегда ищет следующую большую цель. И я люблю вызовы. Я всегда ставлю себе цели, которые так высоки, что кажутся почти недостижимыми. Так ты всегда стремишься карабкаться дальше и дальше вверх», - пояснил Шварценеггер. В настоящее время власти Калифорнии борются с поразившим штат бюджетным кризисом. К февралю средства в калифорнийской казне могут иссякнуть, и Шварценеггер уже объявил в штате чрезвычайное финансовое положение. Тем не менее, в беседе с Пелли губернатор в числе прочего пообещал, несмотря на трудные времена, продолжать реализацию программы по борьбе с изменением климата.