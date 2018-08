The New York Times извинились за фальшивое письмо мэра Парижа

Влиятельная американская газета The New York Times была вынуждена принести извинения за публикацию фальшивого письма за подписью мэра Парижа Бертрана Делано (Bertrand Delanoe). В редакционном примечании говорится, что письмо поступило по электронной почте и было опубликовано без должной проверки. В сообщении не уточняется, была ли фальшивка размещена только в электронной версии газеты или же она была включена и в печатный выпуск. В письме выражалось резкое осуждение решения Кэролайн Кеннеди, дочери покойного президента Джона Кеннеди, баллотироваться в Сенат США от штата Нью-Йорк на место Хиллари Клинтон, получившей в администрации избранного президента Барака Обамы пост госсекретаря. В частности, автор письма называл это решение "вызывающим удивление и не очень демократичным, если не сказать больше". Редакция The New York Times уже направила извинения Делано за публикацию. Как отмечается в примечании к письму, сотрудники редакции послали запрос по электронной почте на адрес, с которого пришло письмо, и, не дождавшись ответа, опубликовали его, хотя должны были связаться с офисом парижского мэра, чтобы уточнить подлинность полученного послания. В газете обещают пересмотреть процедуру верификации предназначенных к публикации материалов. Делано пользуется неоднозначной репутацией. Он был избран на пост в 2001 году от Социалистической партии и стал первым мэром Парижа, который открыто признает свою гомосексуальную ориентацию.