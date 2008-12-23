Тимошенко будет вечно

Премьер Юлия Тимошенко внесла в Верховную Раду программу действий правительства. Депутатам во вторник начали раздавать программу деятельности Кабинета министров, которая называется "Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие". Как сказано в представлении за подписью Тимошенко, программа деятельности правительства была одобрена на заседании правительства в субботу, 20 декабря. Во вступлении к документу сказано, что программа предусматривает "неотложные антикризисные мероприятия на протяжении 2008 -2009 годов", а также мероприятия, которые "обеспечат переход к постоянному социально-экономическому развитию в посткризисный период 2010-2012 годов". Всего программа действий правительства насчитывает 121 страницу.