Саакашвили помирится с Медведевым и Путиным

Глава Союза грузин в России Михаил Хубутия заявляет, что является одним из посредников в переговорах президента Грузии Михаила Саакашвили с Москвой о нормализации отношений. Он утверждает, что 21 ноября встречался с Саакашвили в Мюнхене на открытии почетного консульства Грузии и обсуждал с ним проблемы грузинских беженцев, временно проживающих на территории РФ, а также возможность восстановления авиасообщения между Тбилиси и Москвой и восстановление дипотношений. Хубутия отказался уточнить, кто в Москве уполномочил его на ведение подобных переговоров с грузинским лидером, но заявил изданию, что, по его ощущениям, господин Саакашвили готов к контактам с Москвой. По словам Хубутии, Саакашвили кажется разочарованным отказом в предоставлении Грузии ПДЧ в НАТО и у него «явно созрело понимание, что нужен диалог с РФ». «Россия должна оказаться мудрее и помочь ему. Идет работа. Посмотрим, что получится», - сказал он.