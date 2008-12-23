Литвин и Ефремов поскандалили

Сегодня на утреннем заседании ВР произошла очередная словесная перепалка между спикером парламента Владимиром Литвином и первым заместителем председателя фракции Партии регионов Александром Ефремовым. В частности, Ефремов поинтересовался, почему в повестку дня работы ВР вносятся законопроекты, которые не прошли рассмотрения в комитетах ВР. Нардеп обвинил Литвина в нарушении регламента. В свою очередь, спикер попросил Ефремова «уменьшить пыл». «Хочу посоветовать главе комитета ВР по вопросам регламента и этики выбирать слова. Мы не на площади, а в парламенте, поэтому забудьте слово авантюра», - сказал он заму Януковича. В свою очередь, Ефремов отметил, что таким заявлением спикер еще раз подтвердил, что он нарушает регламент. «Если вы после каждого выступления депутатов будете его комментировать, то вы превратите заседание парламента в балаган, а не в работу официального органа. Поэтому я вам еще раз напоминаю, что согласно регламенту вы не имеете права комментировать выступление депутатов», - обратился к председателю ВР депутат. Парламентарии из ПР поддержали это заявление бурными аплодисментами.