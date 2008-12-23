Шуфрич рассказал о тяжелом будущем президента

Народный депутат из ПР Нестор Шуфрич считает, что завтра парламент может обратиться к Президенту Виктору Ющенко с просьбой внести представление на увольнение главы НБУ Владимира Стельмаха. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил в интервью парламентским журналистам. «Скандал, связанный с НБУ и обвинение его руководства в как минимум поощрении, если не в соучастии в валютных спекуляциях, скорее всего, завершится обращением парламента к Ющенко внести представление на увольнение Стельмаха. Если же это не будет сделано, я могу предположить, что следующим шагом со стороны коалиции и БЮТ будет инициирована процедура импичмента Ющенко как соучастника валютных спекуляций Нацбанком», - в частности, сказал нардеп. По словам Шуфрича, если БЮТ внесет вопрос об импичменте Ющенко, то ПР «не сможет не поддержать такую процедуру». «Но при этом я считаю, что было бы честным перед самими собой как политиками и перед народом Украины пойти на изменения всей системы власти, то есть переизбрание через одновременные досрочные президентские выборы, если процедура импичмента будет завершена, и парламентские», - подчеркнул парламентарий. Как сообщал ForUm, 18 декабря премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что требует от Президента Украины Виктора Ющенко немедленно уволить председателя НБУ Стельмаха. Тимошенко проинформировала о сделках, которые, по ее информации, осуществляет Национальный банк, и которые приводят к девальвации гривни. 20 декабря премьер-министр заявила, что фракция БЮТ будет настаивать на увольнении Стельмаха парламентом без соответствующего представления Президента.