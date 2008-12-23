Пэрис Хилтон ограбили на 2 млн долларов

Грабители проникли в голливудский особняк Пэрис поздно ночью. Хилтон в это время в компании друзей кутила в баре Delux. Преступники без труда вошли в дом знаменитой блондинки: Пэрис, понадеявшись на систему видеонаблюдения, не стала закрывать входную дверь. В полицию Хилтон позвонила в пять утра и рассказала, что злоумышленники вынесли из ее спальни ювелирные украшения на два миллиона долларов. Правда, домашняя система видеонаблюдения сработала. Полиция получила видеоролик, на котором грабитель в капюшоне рыщет по богатому дому. Но вот поможет ли он найти преступника?