Владимир Богданов — самый ликвидный бизнесмен России

Журнал Smart Money составил рейтинг предпринимателей, в распоряжении которых в момент кризиса оказались значительные суммы наличности. Первое место в рейтинге занял гендиректор “Сургутнефтегаза”, который контролирует более 16 миллиардов накопленных компанией средств. По неподтвержденным данным, через аффилированные компании Владимиру Богданову может принадлежать 75 процентов акций “Сургутнефтегаза”. Однако в апреле 2008 года Богданов заявлял на годовом собрании акционеров, что владеет не более, чем двумя процентами компании. Второе место в рейтинге занял Роман Абрамович с 11 миллиардами долларов свободных средств, на третьем месте расположился Михаил Прохоров, выручивший с продажи блокпакета акций “Норникеля” 6,5 миллиарда долларов. Четвертое место в списке занимает продавший почти все активы в России Сулейман Керимов с 5,5 миллиардами “свободных” долларов, а на пятом — Анатолий Чубайс, госкорпорации которого государство выделило 4,7 миллиарда долларов. Чубайс — единственный “чиновник” в списке Smart Money. Последнее место в рейтинге занимает бывший владелец “Русснефти” Михаил Гуцериев, экстрадиции которого из Лондона добивается российская прокуратура. Ранее журнал Smart Money подсчитал, сколько потеряли из-за финансового кризиса крупные российские бизнесмены. Больше всего пострадал владелец “Русала” и один из крупнейших акционеров “Норникеля” Олег Дерипаска, активы которого подешевели в октябре в общей сложности на 28,4 миллиарда долларов.