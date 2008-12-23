Ющенко и Литвин на Новый год едут в Карпаты

Невзирая на политические и экономические перипетии, которые происходят сегодня в нашей стране и во всем мире, «плановые» праздники, а вместе с ними и отдых никто не отменял. Как и где собираются проводить новогодние каникулы украинские представители власти, ForUm поинтересовался у их помощников. К нашему удивлению, с новогодними каникулами все оказалось не так просто… «Юлия Владимировна все время работает, у нас бюджетный процесс, - заявила пресс-секретарь премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Марина Сорока. Ничего о своих новогодних планах не знает пока и Секретарь СНБО Раиса Богатырева. «Планы Раисы Васильевны в этом вопросе будут известны не раньше 30 декабря», - сообщила нам ее пресс-секретарь Ирина Богдан. О том, как собирается праздновать новый год лидер Партии регионов Виктор Янукович, тоже ничего неизвестно. Из всей «честной компании» более менее планы сформированы только у спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Вот как об этом рассказала пресс-секретарь Владимира Михайловича Ольга Черная: «На самом деле, все будет зависеть от того, как и когда закончится заседание ВР. Не исключено все продлится и до 31. Но, вообще, планировал с семьей в Карпаты, Владимир Михайлович и его супруга катаются на лыжах». Подумывает о новогоднем отпуске и Президент Украины Виктор Ющенко. «На сегодняшний момент информация пока не подтверждена точно, но, насколько мне известно, Виктор Андреевич с семьей, как и в предыдущие годы, планирует провести новогодние праздники в своей западной резиденции в Закарпатье», - глава пресс-службы Президента Украины Лариса Мудрак.