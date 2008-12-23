Кондолизе Райс дарят драгоценности короли

Госсекретаря Кондолизу Райс осыпали драгоценностями. Это гарнитур с рубинами и бриллиантами за 165 тысяч долларов и колье в виде цветочных лепестков за 170 тысяч долларов от Саудовской Аравии, а также гарнитур белого золота за 147 тысяч, инструктированный изумрудами и бриллиантами, от короля Иордании. Федеральные законы США запрещают государственным служащим принимать личные подарки. Драгоценности Райс, как и почти все остальные вещи в списке, сданы на хранение в Управление общего обслуживания. Оттуда они поступят в Национальный Архив или в распоряжение благотворительных организаций. Иногда делаются исключения: столетнюю оливу, подаренную ливанским политиком Валидом Жумблаттом, посадили на территории израильского посольства в Вашингтоне, ковры и картины принято вывешивать в помещениях государственных ведомств. Султан Брунея потратил на подарок президенту Бушу 70 долларов: это две книги (одна из них называется «1001 причина любить Америку») и диск с джазовой музыкой. Премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфелдт преподнес садоводческий агрегат - кусторез Husqvarna 335Rx - за 570 долларов, а Николя Саркози - бронзовую лошадь за 5 тысячэ Менее высокопоставленные сотрудники администрации тоже не были обделены подарками: заместитель советника по национальной безопасности Эллиот Абрамс получил от короля Саудовской Аравии часы Concord Mariner за 1435 долларов, а министр обороны Гейтс от своего японского коллеги - бейсболку с автографом питчера New York Yankees Хидеки Мацуи. Министр иностранных дел Азербайджана преподнес одному из заместителей Чейни всего лишь сумку Adidas за 30 долларов.