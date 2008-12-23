Девушка Абрамовича в топ-10 самых стильных мира

Все подводят итоги года. Редакция американского Vogue в январском номере называет 10 самых стильных персон-2008. Часть имен вы вряд ли слышали, зато в списке есть подружка Романа Абрамовича Даша Жукова. Но давайте посмотрим, кто еще оказался в десятке Vogue. 1. Первое место занимает Блейк Лайвли, актриса из сериала "Сплетница". 2. Энн Хэтэуэй. Именно она заполучила в январе обложку Vogue и позировала перед объективом Марио Тестино. 3. Лора Джаретт. Это имя вряд дли вам знакомо. Лора – дочь Валерии Джаретт, которая в свою очередь является одним из ближайших соратников Барака Обамы. 4. M.I.A., британская певица и продюсер. 5. Элеттра Уидеманн, модель, дочь Изабеллы Росселини. 6. Алекса Чанг, британская телеведущая. 7. Бьянка Брандолини, тусовщица, ее мать работала в PR-службе Valentino. 8. Сонья Ван Беббер, бизнес-леди. 9. Даша Жукова. Пояснений, думаю, не требуется. 10. Модель Ракель Циммерманн.