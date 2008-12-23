Обед с Кильчицкой будет стоить 10 тысяч долларов

Киевский городской председатель Леонид Черновецкий вводит в Киеве платные приемы чиновников мэрии для пополнения бюджета города. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. По его словам, будут установлены разные расценки для приемов разными должностными лицами Киевской городской государственной администрации. Как отметил Черновецкий, для того, чтобы попасть на прием лично к мэру, необходимо будет заплатить не меньше 100 тыс. долларов. "За последний обед уже заплатили (предприниматели) 800 тыс. долларов. Заплатили в бюджет. Все это пойдет моим бабушкам любимым. И еще заплатят нам за встречу с каждым моим заместителем", - сказал Черновецкий, добавив: "Я буду брать не меньше 100 тыс. долларов за встречи". По его словам, за встречу с начальником Главного управления по предпринимательству придется заплатить от 5 до 7 тыс. долларов, за встречу с первым заместителем главы КГГА Ирэной Кильчицкой – около 10 тыс. долларов, остальные заместители главы администрации будут "стоить" не меньше 11 тыс. долларов, встреча с начальником земельного управления – около 5 тыс. долларов. "Сначала предоставляешь квитанцию, что ты заплатил за встречу со скромным мэром, любящим бабушек, 100 тыс. долларов, а потом рассказывай про свои проблемы. И это будет только в бюджет Киева. Там будет отметка банка: "Заплачено в бюджет Киева для любимых мэром бабушек. Все!", - дал пояснение городской председатель. Он пообещал, что решать вопросы будет на встречах быстро в течение нескольких секунд. "Хочешь быстро сделать дело – пожалуйста, заплати меньше (чем взятка) в бюджет и спокойно дыши. Такой подход я декларирую", - подчеркнул мэр. По словам Черновецкого, смысл этого нововведения - борьба с коррупцией в столице.