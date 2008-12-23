Миллионер Флетчер встретит Новый год в Лукьяновском СИЗО

Американец Роберт Флэтчер, тот самый, который пытался всего за 3 тыс. евро научить украинцев, как стать миллионерами, и который сейчас подозревается правоохранителями в мошенничестве в особо крупных размерах, встретит Новый год за решеткой. Как сообщил «Сегодня» наш источник в МВД, американец постоянно просит менять ему переводчиков, потому что якобы не понимает того, что ему говорят. Источник поясняет, что делается это для того, чтобы затянуть время. «Правда, зачем, — нам остается только догадываться. Пока идет следствие, он находится в СИЗО. На следующем заседании суда, которое состоится предположительно в конце января, будет решаться, какую меру пресечения ему избрать», — добавил источник. На днях в МВД была создана специальная межрегиональная группа, которая будет расследовать дело и в регионах. До этого момента правоохранители работали только в Киеве, а ведь Флэтчер начинал именно с регионов, у него есть офисы и в Крыму, и в Днепропетровске. Детище Флэтчера — компания «Глобальная система тренингов» продолжает свою работу и записывает желающих пройти тренинги. После того, как «Сегодня» представилась очередным доверчивым клиентом, оператор нам сообщила, что курс стоит по-прежнему 3 тысячи евро. «То, что произошло с Робертом Флэтчером, мы считаем атакой конкурентов и попыткой его очернить», — сообщила нам по телефону оператор в главном офисе. Флэтчер был задержан в конце ноября в Киеве по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. «При задержании его охранники вели себя агрессивно, так что пришлось вмешаться спецподразделению «Беркут», — рассказал «Сегодня» начальник пресс-службы киевской милиции Владимир Полищук. Спустя несколько дней после задержания афериста начальник киевской милиции Виталий Ярема заявил, что Флэтчер в процессе тренингов предлагал людям вкладывать деньги в его проекты с обещанием прибыли, присвоил и не вернул около $10 млн., собранных с доверчивых граждан. Суд постановил арестовать Флэтчера, его адвокаты подали апелляцию, но Флэтчера по решению суда решили пока содержать за решеткой. Если его вину докажут, то ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.