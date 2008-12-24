Симоненко будет изображен на монетах

Национальный банк Украины, продолжая серию «Выдающиеся личности Украины», вводит в обращение с 26 декабря юбилейную монету «Мария Примаченко» номиналом 5 грн. Как сообщил НБУ в письме банкам, монета посвящена художнице народной декоративной живописи, творчество которой является уникальным явлением в мировом искусстве. Тираж этой монеты 5 тыс. шт., монета изготовлена из серебра 925 пробы (масса 15,55 г, диаметр - 33,0 мм), сообщает «Интерфакс-Украина». Помимо того, НБУ вводит в обращение с 25 декабря памятную монету «Василий Симоненко» номиналом 2 грн. Монета посвящена поэту, который занял достойное место в плеяде «шестидесятников». Тираж монеты 35 тыс. шт., монета изготовлена из нейзильбера (масса - 12,8 г, диаметр - 31,0 мм). Как сообщалось, в 2008 году планировался выпуск 24 наименований памятных и юбилейных монет Украины (30 видов), в том числе шести золотых, 12 серебряных и 12 монет из недрагоценных металлов. В целом, по данным НБУ, начиная с 1995 года, Нацбанк ввел в обращение более 282 наименований памятных и юбилейных монет (351 вид).