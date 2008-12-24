Принц Гарри бросит пить

Британский принц Гарри будет вынужден отказаться от употребления спиртного в ближайшие несколько месяцев в связи с успешным прохождением отборочных испытаний и зачислению на основной курс по подготовке пилотов вертолетов. Во время прохождения курса тренировок, который начнется в январе 2009 года, будущим пилотам вертолетов запрещено принимать спиртное за 12 часов до начала полетов. Учитывая тот факт, что интенсивное обучение предполагает совершение нескольких вылетов в неделю, курсантам фактически запрещено употребление спиртных напитков, сообщает «Лента.ру». Представитель авиационного корпуса заявил, что «вертолеты и алкоголь несовместимы», поэтому принцу придется пожертвовать выпивкой, если он действительно хочет стать профессиональным военным пилотом. График подготовки предусматривает только одну неделю отпуска в ближайшем году. Ранее 24-летний Гарри неоднократно привлекал внимание прессы своими бурными походами по ночным клубам. Перед началом периода строгих армейских ограничений принц планирует провести девять дней со своей подружкой Челси Дейви на острове Маврикий, где пара встретит Новый год в хижине на пляже, которая стоит 1000 фунтов стерлингов за ночь.