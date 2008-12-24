Бушу подарили кусторез, а Чейни – сумку за $30

24 декабря 2008, 11:06

Президенту США Джорджу Бушу подарили кусторез, госсекретарю Кондолизе Райс — драгоценности, а министру обороны Роберту Гейтсу — бейсболку Самые дорогие подарки в прошлом году среди высшего руководства США получала госсекретарь Кондолиза Райс. Общая сумма презентов для нее составила более 300 тысяч долларов. Об этом свидетельствует отчет, подготовленный отделом протокола госдепартамента США и опубликованный в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства. Король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд вручил Райс в ходе ее визита в страну в июле комплект украшений: ожерелье, серьги, браслет и кольцо из рубинов и бриллиантов стоимостью 165 тысяч долларов. Король Иордании Абдулла II подарил Райс драгоценности из белого золота, инкрустированные изумрудами и бриллиантами. Подарок оценивают в 147 тысяч долларов, пишет «Дело». Но сохранить украшения уходящему госсекретарю не удастся — согласно американским законам, первые лица государства не могут принимать подарки от граждан и правительств других стран. Все презенты отправляются в национальный архив или отдаются в благотворительные организации. Однако есть исключения. Старинное оливковое дерево от Валида Жумблатта, председателя Прогрессивной социалистической партии Ливана, было посажено на территории посольства Израиля в Вашингтоне. Предметы искусства выставляют на показ в Белом доме. Вторым в списке госдепартамента значится уходящий президент Джордж Буш, которому представители других стран преподнесли презенты на 100 тысяч долларов. Одним из самых скромных стал подарок султана Брунея Хассанала Болкиаха — две книги и диск с джазовой музыкой. Одна из книг — «1001 причина любить Америку» Хуберта Педроли и Мэри Тайгрин. Все это добро оценено в 70 долларов. Буш также получил в подарок кусторез Husqvarna 335Rx с «комфортной рукояткой» стоимостью 570 долларов от шведского премьер-министра Фредерика Рейнфельдта. Президенту США подарили электроарфу стоимостью 4,5 тысячи долларов (президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет) и бронзовую статую лошади (президент Франции Николя Саркози, 5 тысяч долларов). От президента Чехии Вацлава Клауса лидер США получил набор хрустальных бокалов для шампанского стоимость 3 тысячи долларов. А министр иностранных дел Китая Ян Цзечи действительно удивил Буша золотой репродукцией Храма Неба (один из исторических памятников Китая), украшенную камнями Swarovski и пятью статуэтками-талисманами Олимпиады-2008. Бывший президент России Владимир Путин преподнес Бушу медно-латунный самовар и двухтомный сборник «Английский сонет ХVI-ХIХ веков». Вице-президент США Дик Чейни получил в подарок часы, отделанные малахитом, позолотой и серебром от принца Абу-Даби Халифа Бен Заид Аль Нахаяна. Роберт Гейтс, министр обороны США, получил бейсбольную кепку с автографом нападающего команды New York Yankees от министра обороны Японии Хидеки Мацуи. Министр иностранных дел Азербайджана преподнес одному из заместителей Чейни сумку Adidas за 30 долларов.

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