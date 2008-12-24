«Мисс Латинская Америка» оказалась наркодиллером

Королева красоты мексиканского штата Синалоа Лаура Сунига была задержана полицией в ходе антинаркотического рейда. По данным местных органов правопорядка, она и семеро мужчин находились во внедорожнике, в котором пытались перевезти партию марихуаны. Также в автомобиле были найдены пистолеты, патроны, две винтовки и наличные деньги. Злоумышленники были задержаны на контрольно-пропускном пункте в административном центре штата Халиско - Гвадалахаре. Как заявил министр безопасности штата Луис Карлос Нахера, полиции стало известно, что один из задержанных является членом мексиканского наркокартеля, который называется «Хуарес». Также он отметил, что 23-летняя Сунига является подругой лидера банды наркоторговцев, сообщает «Лента.ру». Лаура Сунига завоевала титул «Мисс Синалоа» в июле 2008 года. Она также стала победительницей конкурса красоты, проходившего в Боливии, и получила титул «Мисс Латинская Америка». В 2009 году девушка собиралась принять участие в ряде других международных конкурсов.