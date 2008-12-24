Дерипаска переместился в Казахстан

“РусАл” завершил сделку по продаже АО “Самрук-Энерго” (Казахстан, дочерняя структура фонда национального благосостояния “Самрук-Казына”) 50% доли участия в предприятии, владеющем правом добычи угля на Экибастузском каменноугольном месторождении в пределах разрезов “Богатырь” и “Северный” в Павлодарской области республики Казахстан, говорится в сообщении российской компании. В рамках созданного СП компании намерены осуществлять добычу и поставку угля для удовлетворения потребностей Казахстана и России. Предполагается увеличение добычи на разрезах “Богатырь” и “Северный” до 57 млн тонн в год к 2020 году. “В долгосрочных стратегических планах развития сторонами предусмотрено создание на базе СП глобальной энергетической компании с угольными активами в России, Юго-Восточной Азии и Австралии”, — говорится в сообщении. АО “Самрук-Энерго”, привлекло синдицированный кредит на сумму 215 млн. долларов и 80 млн евро для завершения приобретения доли участия в разрезах “Богатырь” и “Северный”. Кредиты предоставлены банками Barclays Bank, Calyon и HSBC Bank сроком на один год. Гарантом выступил госфонд “Самрук-Казына”. Средства использовались для приобретения 50% акций компании Forum Muider B.V., являющейся 100%-ным владельцем угольного ТОО “Богатырь Аксесс Комир (”БАК”)” Ранее сообщалось, что “РусАл” в апреле 2008 года подписал соглашение о продаже Казахстану 50%-ной доли участия в добыче угля на Экибастузском месторождении в пределах разрезов “Богатырь” и “Северный” за 345 млн. долларов. Договор заключен в рамках соглашения госхолдинга “Самрук” и “РусАла” о создании совместного предприятия по управлению угольными разрезами. Компании намерены осуществлять добычу и поставку угля для удовлетворения потребностей Казахстана и России, а также рассмотреть возможность его использования для создания энергогенерирующих мощностей как основы для развития металлургического производства. Долю в казахстанских угольных активах объединенная компания получила от Access Industries по соглашению об объединении активов “РусАл”, “СУАЛ” и Glencore. Ранее имущественным комплексом крупнейшего казахстанского угольного разреза “Богатырь” проектной мощностью 50 млн тонн угля в год владел “БАК”, дочернее предприятие Access Industries. Кроме того, компании “БАК” по договоренности с РАО “ЕЭС России” во второй половине 1990-х годов были переданы в долгосрочную аренду разрез “Северный”, поле №9 разреза “Богатырь” и станция “Молодежная”, принадлежащие российской стороне. Впоследствии эти активы перешли в собственность акционеров “СУАЛа”.