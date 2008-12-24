Российский бизнес экономит на новогодних подарках

Под влиянием экономического кризиса каждая вторая российская компания вынуждена отменить новогодние подарки для своих партнеров либо снизить их стоимость. Это показал опрос, проведенный Исследовательским центром портала SuperJob.ru 12–23 декабря 2008 года среди 500 представителей предприятий и организаций, отвечающих за работу с персоналом. По данным исследования, "потуже затянуть пояса" в условиях кризиса приходится значительному числу российских компаний. Относится это и к традиционному поздравлению партнеров – новогодний бюджет половины отечественных организаций претерпел существенные изменения. Так, в 26% организаций посчитали, что в условиях кризиса главным принципом должна стать оптимизация издержек, и "волевым решением руководства" отменили корпоративные подарки. Выбрать подарки дешевле решили в каждой четвертой организации. Вместе с тем, не отменять новогодние подарки для партнеров и не снижать их стоимость – такое решение было принято в каждой третьей российской компании. При этом некоторые респонденты отмечают, что не экономить на подарках им позволяет то, что дарят они их "только ключевым клиентам". Напомним, ранее сообщалось, что в условиях кризиса компании принялись сокращать списки адресатов на подарки. И все же эксперты советуют не торопиться: подарок в кризисной ситуации может оказаться действенным маркетинговым ходом