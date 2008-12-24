Черновецкий продаст все машины до Нового года

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Мэр напомнил, что обещал распродать весь автопарк, и обратился при журналистах к Кильчицкой с поручением: “До Нового года продать все живое, что движется и возит жен моих заместителей и начальников управлений по рынкам, детей в школу, вместо того, чтобы работать на киевлян”. Черновецкий также сообщил, что в течение месяца планирует привести купленную на аукционе “Чайку” в наилучший вид и специально поставить ее под Кабинетом министров Украины, «чтоб показать пример столицы». “Я ее поставлю под Кабмином и буду мозолить Юлии Владимировне глаза”, - сказал Черновецкий. Кроме того, мэр сообщил, что в дальнейшем собирается организовывать аукционы по продаже и аренде практически всего в городе, и представил Кильчицкую как ответственную за проведение таких аукционов. “Она будет проводить аукционы даже на воздух, которым буду дышать я, она и все мои заместители. Все продается, кроме совести и чести, и все это нужно моим бабушкам. Все будет продаваться на аукционах”, - сказал мэр. Таким образом, по его словам, будут продаваться земельные участки, помещения и прочее, включая даже должности советников городских властей. Последнее, по его словам, сейчас изучается в мэрии и является новой идеей.