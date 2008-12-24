В Испаниив лотерею разыграли 3 млрд долларов

В Испании закончился розыгрыш самой крупной в мире лотереи El Gordo, общий призовой фонд которой составил в этом году 3,2 миллиарда долларов. Основную часть этой суммы разделили между собой 1950 человек, ставшие обладателями самых крупных призов. В этом году, несмотря на мировой финансовый кризис, призовой фонд El Gordo оказался на 100 миллионов евро больше, чем в прошлом. Не повлияла экономическая нестабильность и на количество участников лотереи: жители Испании и других стран, ежегодно испытывающие судьбу в надежде на крупный выигрыш, не пожелали отказаться от традиции приобрести несколько заветных билетиков. «У меня сейчас меньше денег, и я покупаю меньше, но я все равно купил в этом году 20 билетов», - рассказал житель Мадрида. Главными победителями в этом году стали обладатели билетов с номером 32365. Счастливый набор цифр по традиции пропел детский хор по местному телевизионному каналу. Итоговая трансляция, в ходе которой были объявлены обладатели денежных призов в размере 13 тыс. долларов, а также менее крупных сумм, длилась несколько часов. Многие из тех, кто в этот день надеялся на выигрыш, отпросились с работы и отложили другие важные дела, чтобы увидеть результаты игры дома, в баре или ресторане. Всего в лотерее приняли участие жители 140 стран, имевшие возможность купить билеты в Интернете. В Испании в нее сыграли каждые четыре человека из пяти. Впервые лотерея El Gordo была сыграна в 1812 году и с тех пор превратилась в рождественскую традицию.