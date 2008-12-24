Спилберг потерял около $2 млрд из-за мошенника Мэдоффа

Известный продюсер и режиссер Стивен Спилберг оказался в числе обманутых вкладчиков мошенника Бернарда Мэдоффа Напомним, прокуратура обвиняет Мэдоффа, что он выстроил финансовую пирамиду, выманив у доверившихся ему людей $50 млрд. А Спилберг держал 70% средств своего фонда Wunderkinder Foundation в компании Мэдоффа. В результате режиссер потерял около $2 млрд. В список жертв Мэдоффа попало много знаменитых американцев, ведь он пользовался репутацией респектабельного бизнесмена. Такими вкладчиками, потерявшими миллионы, стали также генеральный директор DreamWork Animation SKG Джеффри Катценберг (создатель мультфильмов «Шрек» и «Мадагаскар»), владелец Metropoliten opera Фред Уилпон, несколько сенаторов.