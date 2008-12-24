Фразы Кличко попали в ТОП-10

Сразу две его фразы замыкают необычный рейтинг года, который составила известная немецкая газета Bild 1 «Лидером» острословов стал восьмикратный чемпион Олимпиады-2008 пловец Майкл Фелпс. «Так много людей говорили мне, что сделать это нереально. Но достаточно лишь представить себе, что это все-таки возможно», – сказал американец. 2 Голландский тренер российской сборной Гус Хиддинк занял второе место с заявлением, сделанным накануне четвертьфинального матча Евро-2008 Голландия–Россия. «Надеюсь, завтра я стану настоящим предателем. Будучи предателем, я хочу быть очень хорошим предателем», – сказал тогда Хиддинк, после чего победил родную сборную 3:1 и вывел россиян в полуфинал. 3 Эта позиция – за первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем: «Почти идеальный сезон, правда?» – издевательски спросил испанец, выиграв Roland Garros и «Уимблдон». 4 Российская теннисистка Алла Кудрявцева тоже выдала потрясающую фразу после победы над Марией Шараповой: «Очень приятно обыграть Марию. Почему? Ну, мне не нравится, как она одевается». 5 Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов изрек: «Иногда приходится глотать то, что нельзя проглотить». 6 Знаменитый бразильский нападающий Роналдо, солидно набравший веса в этом году, решил похудеть: «Стать толще я уже не мог, не помещался в свою одежду». 7 Это место принадлежит президенту Международной федерации автоспорта. Макс Мосли, комментируя обвинения в садомазохизме, сказал: «Я занимаюсь этим 45 лет, но я очень осторожен и ни разу не попадался». 8 Дальше расположился Лэнс Армстронг, сенсационно объявивший о возвращении в велоспорт очень простой фразой: «Я решил снова сесть на велосипед». 9 Ну а Виталий Кличко отличился сразу двумя высказываниями. «У нас с братом есть мечта, и мы хотим ее исполнить, добыв последний чемпионский пояс для семьи Кличко», – таким образом, наш боксер бросил вызов чемпиону мира по версии WBA Николаю Валуеву. 10 Поразил и рецепт Кличко, как снять опухоль костей рук после боя. «Я обматываю кулаки подгузниками, пропитанными мочой моего трехлетнего сына Максима. Детская моча полезна, потому что она чиста, не содержит токсических веществ и не пахнет», – признался Виталий после победы над Сэмюэлем Питером.