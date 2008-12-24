Фабрика обогатилась на "ботинках Буша"

Владелец фабрики нанял 100 рабочих, чтобы выполнить все заказы. «Байдан шуc компании» — новое имя на мировом рынке мужской обуви. Визитной карточкой турецкой обувной фабрики являются черные кожаные ботинки — такие же, которыми иракский журналист Мунтадар аль-Заиди запустил в Джорджа Буша во время визита президента США в Багдад. Обувь такого фасона и цвета приобрела широкую популярность в США, Европе и мусульманских странах — владелец обувной фабрики Рамазан Байдан говорит, что вынужден был нанять дополнительно 100 рабочих, что удовлетворить большое количество заказов, 300 тысяч пар, свалившихся на скромное предприятие в последнюю неделю. Это в 4 раза больше годового объема продаж модели 271, которую носил аль-Заиди и которой дали отдельное имя «Бай-бай, Буш» или «Ботинки Буша». По словам хозяина фабрики теперь у него достаточно средств, чтобы нанять компанию, которая займется рекламой ботинок на телевидении. Между тем, родственники кинувшего в Буша ботинки журналиста обвиняют Байдана чуть ли не в присвоении бренда. Старший брат Мунтадара аль-Заиди Даргам говорит, что туфли был выпущены в Ираке и турецкий обувной фабрикант делает бизнес на самоотверженном поступке его брата. «Сирийцы говорят, что туфли произведены в Сирии, турки — в Турции. Некоторые люди утверждают, будто он купил их в Египте. Но, насколько мне известно, он приобрел их в Багдаде, и сделаны они были в Ираке», — передает AFP слова Даргама аль-Заиди.