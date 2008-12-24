Черновецкий споет «Рідна мати моя» 31 декабря в телевизоре

Киевский городской голова Леонид Черновецкий по просьбе представителей СМИ спел перед камерами первый куплет песни «Рідна мати моя», которой собирается поздравить украинцев в Новогоднюю ночь. Мэр в интервью прессе рассказал, что будет встречать Новый год со своей семьей и уже подготовил поздравления для всего украинского народа. В рамказ поздравления он планирует спеть вышеупомянутую песню, причем уже записал ее на ТРК «Киев», а также, по его словам, «спел выдающемуся «5-му каналу». Черновецкий сказал, что считает себя творческим человеком, с тонкой душой, а также сообщил, что имеет музыкальное образование и абсолютный слух. «На Новый год я спою всем украинцам песню, с которой я родился - «Рідна мати моя», - сказал он. После этих слов журналисты попросили мэра спеть – и он согласился. Черновецкий рассказал, что Новогоднюю ночь провести пока думает «с любимой женой, если она не улетит, и с детьми, которые 100% улетят, но внуков оставят».