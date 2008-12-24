Горбачев возмется за кризис

В борьбу с последствиями мирового финансового кризиса включился экс-президент СССР Михаил Горбачев, который объявил о создании «Общественной антикризисной инициативы». «Это общественная инициатива людей, которые объединяются для поиска ответов на вопросы, которые поставил перед нами кризис», – сказал он. Горбачев убежден, что мировой финансовый кризис будет продолжительным и его последствия для России могут стать непредсказуемыми, если антикризисные меры будут вырабатываться правительством «за закрытыми дверьми» в «пожарном порядке». «Ситуация сложная, опасная, она будет еще обостряться. Надо идти по пути диалога, обсуждения», – сказал Горбачев, подчеркнув, что вопросов для обсуждения много – «и финансовых, и политических, и социальных». Правительство должно советоваться с обществом, а именно этого в его работе не хватает, полагает Михаил Сергеевич.