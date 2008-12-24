Самые юные миллионеры

Арфа Карим Рандхава , сертифицированный разработчик приложений Microsoft (1995) В возрасте 10 лет Арфа Карим Рандхава из Пакистана стала самым молодым специалистом, которому удалось сдать экзамены на профессиональную квалификацию компании Microsoft. Увидев компьютер впервые в пятилетнем возрасте, девочка уговорила отца купить ей собственный ПК. Впоследствии она освоила его настолько хорошо, что была принята в один из лучших в Пакистане институт прикладных технологий. Сейчас Рандхава является сертифицированным разработчиком приложений Microsoft. Сухас Гопинат , председатель совета директоров компании Globals Inc.( 1986) В 14 лет Судхас стал частным предпринимателем, основав собственную компанию. В настоящее время он успешно руководит Globals Inc. - транснациональной IT-компанией, специализирующейся на веб-дизайне, создании веб-приложений, программных продуктов для школ, IT-консалтинге и предоставлении аутсорсинговых услуг. Ежегодный оборот компании – более 100 млн. долларов США, количество сотрудников – около 400 человек по всему миру. Виктор М. де Леон III , профессиональный киберспортсмен (1998) Виктор увлекся компьютерными играми в двухлетнем возрасте, азартно сражаясь с монстрами на пару с родным отцом. В четыре года он впервые принял участие в соревнованиях игроков, а в пять лет выступил в лиге профессиональных киберспортсменов Major League Games. Потрясенные менеджеры поспешили заключить с ним контракт, и в семь лет Виктор стал самым молодым профессиональным киберспортсменом в мире. Марла Олмстид, художница (1999) Отец Марлы, решив однажды чем-нибудь занять годовалую дочурку, дал ей в руки лист бумаги и кисточки с красками. К его изумлению, дочь уверенно начала рисовать, и получалось это у нее на уровне студента художественного училища. С этого дня чудо-ребенок создает шедевры, способные посоревноваться с абстрактными полотнами Кандинского и Поллока. Первую картину Марлы приобрели частные коллекционеры за 250 долларов США, когда юной художнице было 2 года от роду. Сейчас ее полотна стоят гораздо дороже. Руфь Лоуренс, преподаватель (1972) Англичанка Руфь Лоуренс никогда не ходила в школу: вместо этого она получала домашнее образование по методике, разработанной ее отцом, Гарри Лоуренсом, специально для нее. В тринадцатилетнем возрасте девушка стала самым молодым выпускником Оксфордского университета, причем обучалась она всего 2 года вместо общепринятых 5 лет! С этого же возраста она начала преподавать: вначале в Гарвардском, затем в Мичиганском университетах. Грегори Роберт Смит , основатель благотворительного фонда (1989) Будущий основатель благотворительного фонда International Youth Advocates родился в Пенсильвании. В 10 лет он закончил среднюю школу, а в 14 с отличием закончил колледж Рандолф-Макон в городе Ашланд. Нгуен Нгок Труонг Сон, гроссмейстер (1990) Самый молодой в истории гроссмейстер научился играть в шахматы в трехлетнем возрасте. Когда мальчику исполнилось14 лет, Международная шахматная федерация (FIDE) присвоила ему статус гроссмейстера. Этан Онг,барабанщик (1999) В два года Этан начал играть на барабане, да так, что профессиональные музыканты слушали и удивлялись. Ребенка никто этому не учил, а выдавать сложнейшие ритмы он начал на игрушечном барабанчике. Когда 4 года родители взяли его с собой в торговый центр, он радостно забарабанил по настоящей установке в музыкальном магазине, где его случайно услышали менеджеры местной звукозаписывающей компании. В 2006 году Этан уже принимал участие в большом концерте, все средства от которого пошли в Детский благотворительный фонд. Абигаль Син, пианистка ( 1992) Впервые девочка села за фортепиано в возрасте 4 лет. Сейчас молодая сингапурская пианистка является победительницей семи крупных международных конкурсов исполнительского искусства. В дополнение к музыкальным талантам, Абигаль открыла в себе способности к языкам и высшей математике, но отклонила все предложения об участии в образовательных программах для талантливых подростков с тем, чтобы больше времени проводить за любимым музыкальным инструментом и добиваться новых успехов в области игры на фортепиано. Чжо Тимоти Йано, гений (1990) Уже в три года Чжо проявлял потрясающие способности к игре на фортепиано, а в девять лет он поступил в университет Лойла , который закончил в 12 лет с отличием. Его IQ выше уровня гениальности, однако, Чжо не теряет голову от успехов и утверждает, что талант и гениальность – это еще не все. Главное – уметь правильно ими воспользоваться.