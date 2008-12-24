Янукович подарит родным быка

Председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Виктор Янукович намерен сделать родным символические подарки на Новый год. Об этом он сказал журналистам. "Мы всегда дарим символические подарки. Я знаю, что дети уже готовы (делать подарки к Новому году), а я пока не готов, у меня не было времени", - сказал он. При этом лидер ПР отметил, что ему предложили подарить близким по случаю праздника символ Нового года - статуэтку быка. "Но, как говорят, что из быка, что из козла - нет молока. Но бык есть бык, и это - сила. Поэтому обязательно будем и это дарить", - сказал он. Янукович отметил, что намерен встретить Новый год традиционно, с семьей. Он также задумался над вопросом, какую елку - живую или искусственную - украшают в его семье по случаю праздника, но потом отметил, что искусственную. Янукович также отметил, что на праздники намерен несколько дней отдохнуть и поправить здоровье для полноценных теннисных тренировок.