Президент Сомали подал в отставку уже через неделю

Глава переходного правительства Сомали Мохамуд Мохамед Гулед, назначенный президентом страны эту на должность 16 декабря вопреки позиции парламента, сегодня объявил об отставке. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Пресс-ТВ. "Я решил подать в отставку и уже передал соответствующее прошение президенту Абдуллахи Ахмеду. Я не хочу становиться препятствием в диалоге между сомалийцами", - заявил он сомалийском городе Байдоа, где временно размещены основные законные органы власти страны. Напомним, президент Сомали Абдуллахи Юсуф Ахмед в воскресенье, 14 декабря, отправил в отставку правительство Нур Хасана Хусейна за неспособность установить безопасность в стране.