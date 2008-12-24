Президент Ирана поздравит британцев вместе с королевой

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступит с рождественским обращением к британским телезрителям. Телеканал Channel 4ежегодно на протяжении 15 лет транслирует альтернативные обращения к нации. Вместе с тем британцев традиционно поздравит и королева Елизавета II. В сообщении на сайте телеканала отмечается, что выбор пал именно на Ахмадинеджада, так как в 2009 году отношения между Ираном и Западом станут одной из главных мировых тем. Директор службы новостей Channel 4 Дороти Бирн отметила, что с наступлением переломного момента в международных отношениях канал хочет познакомить телезрителя с альтернативной точкой зрения. Обращение президента Ирана будет посвящено отношениям в современном обществе - Ахмадинеджад отметит, что если бы Иисус был жив, он бы боролся за изменение мировой экономической и политической системы.