Муж Саши Николаенко купил "Остров сокровищ" за 775 млн

Муж владелицы Национального конкурса «Мисс Украина Вселенная» Александры Николаенко 72-летний Фил Раффин стал богаче еще на одно казино. Буквально на днях он заключил сделку в 775 миллионов долларов. За эти деньги миллиардер приобрел одну из самых популярных гостиниц Лас-Вегаса «Остров сокровищ», а также — казино. Об этом рассказала подруга Александры Анна Филимонова. В то же время упорно ходят слухи, что Александра вскоре подарит мужу наследника для его империи, якобы, она беременна. «Мне об этом ничего не известно, а Саша этот факт не комментирует, так как считает это делом, касающимся только ее и Фила, — говорит Филимонова. — Но дело в том, что эти слухи пошли еще с лета, когда Александра не приехала на один из конкурсов красоты, где была заявлена гостьей. Именно тогда журналисты решили, что это связано с ее беременностью и эти слухи до сих пор муссируются». По словам Анны, уже в феврале 2009 года Александра прибудет в Киев на конкурс «Мисс Украина Вселенная» с мужем, а также другом семьи Дональдом Трампом и тогда все смогут пронаблюдать, выделяется у нее животик или нет. Муж Фил Раффин — владелец недвижимости, казино в Лас-Вегасе и Канзасе. Его состояние оценивается почти в два миллиарда долларов, а жить он не может без своих персональных самолетов. Завтрак миллиардер не представляет без крепкого кофе и японских суши, а два часа в день тратит на чтение. Раффин говорит, что если бы не занимался бизнесом, стал профессиональным игроком в гольф — эта игра его большое увлечение. У супруга Николаенко уже есть трое детей и даже внуки. Напомним, что свадьба Николаенко и Раффина состоялась 6 января этого года в клубе Mar-a-Lago Club в городе Палм-Бич неподалёку от Майами (Флорида). Заведение принадлежит олигарху Дональду Трампу, который ко всему ещё был свидетелем на свадьбе. Свидетельницей была сестра Александры. На свадьбу было приглашено более двухсот гостей. По словам самой Александры Николаенко, список гостей пришлось сократить — слишком длинным он оказался. Приехали только самые близкие люди.