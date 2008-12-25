Американцы решили, кто у них худший политик

Большинство американцев считают худшим политиком уходящего 2008 года губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича, которому предъявлены официальные обвинения в коррупции за попытку продать место в Сенате, освобождаемое Бараком Обамой. Второе место досталось бывшему коллеге Благоевича из штата Нью-Йорк Элиоту Спитцеру. В марте выяснилось, что Спитцер пользовался услугами проституток, и ему пришлось уйти с губернаторского поста. На третьем месте однопартиец Благоевича и Спитцера - участник президентских праймериз Демократической партии Джон Эдвардс. В августе Эдвардс вынужден был признать, что пренебрегал супружескими узами и имел роман с сотрудницей своего политического штаба Риэль Хантер, сообщает «Lenta.ru». Как пояснил директор департамента социологических исследований CNN Китинг Холланд, «лидерство» Благоевича в списке отчасти связано с тем, что скандал вокруг него начался совсем недавно. С другой стороны, Холланд отмечает, что американцы обычно с большим возмущением относятся к коррупции, а не к сексуальным скандалам вроде тех, в которых были замешаны Спитцер и Эдвардс.