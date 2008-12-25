Ющенко подумал о католиках

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым. «Свыше двух тысяч лет христиане всего мира переживают чудо рождения сына Божьего Иисуса Христа, прославляют Того, Чья любовь к человеку не имеет пределов. Рождество соединяет христиан в радости, утверждает в сердцах веру в победу света над тьмой, очищает душу, воодушевляет на добро и милосердие», - говорится в поздравлении Президента. Глава государства пожелал крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, мира, согласия и благополучия, а также веселых рождественских праздников.