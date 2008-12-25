Папа Римский поздравит верующих с Рождеством на 64 языках

Папа Римский Бенедикт XVI во время традиционного рождественского послания «Urbi et Orbi» («Граду и миру») поздравит верующих с Рождеством на 64 языках мира, сообщила служба печати Святого Престола. Бенедикт XVI. В прошлом году список языков, на которых понтифик поздравлял верующих со всего мира, состоял из 63 языков. В этом году Папа пожелал добавить еще один язык. По сведениям итальянских СМИ, этот язык - европейский. Бенедикт XVI обратится с рождественским посланием в четверг в 12.00 по местному времени. Римско-католическая церковь отмечает Рождество 25 декабря. В ночь с 24 на 25 декабря в храмах по всей стране состоятся торжественные богослужения. Главная церемония пройдет в самом сердце католичества - в ватиканском соборе Святого Петра. Эту службу, которую будут транслировать более 85 телевизионных каналов мира, возглавит Папа Римский Бенедикт XVI. Как правило, собор не вмещает всех желающих присутствовать на этой церемонии, поэтому на площади Святого Петра устанавливают огромные телевизионные экраны, по которым тысячи верующих и туристов могут наблюдать за службой, расположившись на улице. Здесь же находится большая рождественская ель. В этом году 120-летнее 33-метровое дерево прибыло на Апеннины из Австрии. Традицию устанавливать рождественскую ель на площади перед главным католическим храмом мира принес в Ватикан Папа Римский Иоанн Павел II.