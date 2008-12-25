Роналдо стал папой

Один из самых знаменитых футболистов современности присутствовал при родах и сам перерезал пуповину Неделю назад Роналдо был представлен в качестве игрока "Коринтианс". Вчера поздно вечером по московскому времени в Рио-де-Жанейро у трехкратного обладателя звания лучшего футболиста мира Роналдо родилась дочь. Недавно подписавший контракт с "Коринтианс" один из самых знаменитых игроков современности, по словам представителей роддома, присутствовал при родах и сам перерезал пуповину. Подруга нападающего Беатриз Антони и ребенок, чей вес составил 2,980 килограмма, абсолютно здоровы и будут выписаны из клиники не позднее завтрашнего дня. Родители решили дать девочке имя Мария София.