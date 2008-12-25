Зам Черновецкого встретился с бизнесменами за 70 тысяч долларов

25 декабря 2008, 12:43

Исполняющий обязанности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александр Луцкий по поручению мэра столицы Леонида Черновецкого провел встречу с 10 бизнесменами, которые выделили на благотворительность около 70 тысяч долларов. Мэр столицы направит эти средства на помощь обездоленным гражданам. «Наша встреча носила исключительно консультативный характер. Наибольшее количество вопросов вызывал закон Украины от 16 сентября текущего года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству», которым, в частности, вносились изменения к земельному законодательству. Основные консультации, в которых нуждались предприниматели, касались переходных положений отмеченного закона. Мы ответили в полном объеме на все вопросы», – сообщил Луцкий. По его словам, подобные встречи проводятся с целью предотвращения коррупции во владных структурах и имеют исключительно консультативный характер, то есть никакие решения на таких встречах не принимаются. «Это была первая встреча, но не последняя. Следующая состоится уже в новом году. Когда именно – пока еще сказать тяжело. Скорее всего, как только наберется около десяти бизнесменов, которые будут нуждаться в наших разъяснениях», – прибавил Луцкий. Вчера киевский городской председатель заявил, что вводит в Киеве платные приемы чиновников мэрии для пополнения бюджета города. По его словам, будут установлены разные расценки для приемов разными должностными лицами Киевской городской государственной администрации. В частности, чтобы попасть на прием лично к мэру, необходимо будет заплатить не менее 100 тысяч долларов. Взамен мэр обещает оказывать скорую помощь в решении проблемных вопросов бизнесменов, которые пришедших на встречу. Завтра при участии первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анатолия Голубченко состоится благотворительный ужин с представителями "социально направленного бизнеса". Как сообщает пресс-служба КГГА, для бизнесменов стоимость участия в этом мероприятии составляет 9 тысяч 500 у.е.

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