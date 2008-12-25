Саакашвили ударил своего премьера по лицу и бросил в него телефон

Между президентом Грузии Михаилом Саакашвили и премьером Григолом Мгалоблишвили произошел инцидент, сообщают в четверг СМИ республики. Президент в присутствии неназванных свидетелей ударил премьера по лицу, а затем бросил в него телефон. Мотивы такого поступка не сообщаются, однако, вскоре после этого премьер написал заявление об отставке, но Саакашвили это заявление не удовлетворил. Между тем официального опровержения этой газетной информации пока не было. Напомним, на этой неделе Мгалоблишвили находился с официальными визитом в Турции.