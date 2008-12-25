В Украину едит Саркози

Президент Франции Николя Саркози намерен посетить Украину в первой половине 2009 года, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Владимир Огрызко. По его словам, визит Саркози должен был состояться в этом году, но из-за чрезвычайно загруженного графика главы французского государства, в связи с председательствованием Франции в Европейском союзе, он не смог приехать в Украину. «Мы уже прорабатываем возможный визит в ближайшие 2-3 месяца», - сказал Огрызко. При этом он добавил, что сейчас идут переговоры о возможной дате визита Саркози в Украину. Саркози прогнозирует подписание нового усиленного соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом в начале 2009 года. Франция председательствует в ЕС на протяжении второй половины 2008 года. Украина надеется на плодотворное сотрудничество с Францией в реализации своих европейских и евроатлантических перспектив.