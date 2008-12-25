Тимошенко проехалась в одной машине с Ющенко

Премьер Юлия Тимошенко встретила президента Виктора Ющенко в аэропорту Симферополя. Президент и премьер прибыли в Крыму для ознакомления с ходом спасательных работ на месте взрыва жилого дома в Евпатории. Вместе с Ющенко в Крым прибыли секретарь СНБО Раиса Богатырева, заместитель главы секретариата президента Роман Бессмертный и другие. Президент и премьер из аэропорта в одной машине отправились в Евпаторию. Как сообщил Интерфакс руководитель пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Кроль, в результате взрыва в жилом доме в Евпатории погибли 15 человек. По состоянию на полдень, после взрыва спасен 21 человек, в розыске еще 20 человек. Взрыв произошел 24 декабря в 21.45 по улице Некрасова, 67, в 5-этажном шестиподъездном доме, в котором 95 квартир. Взрывом разрушены 35 квартир (первый и второй подъезды дома, в которых прописано 62 человека) и повреждены квартиры третьего подъезда. Предварительная причина трагедии - взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые находились в подвале здания, где расположен ЖЭК, сообщил министр по чрезвычайным ситуация Владимир Шандра журналистам на месте трагедии.