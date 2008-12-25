Депутаты будут отдыхать месяц

Верховная Рада Украины приняла постановление «О календарном плане проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины VI созыва». За это решение проголосовали 354 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Календарным планом предусматривается, что 2 февраля состоится заседание согласительного совета, а 3 февраля будет открыта очередная сессия парламента. С 3 по 6 февраля Верховная Рада Украины будет работать в пленарном режиме. Согласно календарному плану четвертая сессия VI созыва будет закрыта 10 июля 2009 года.