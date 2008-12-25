Президент и премьер уже летят в одном самолете

Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко завершили поездку в Евпаторию и отбыли в Киев. Президент и премьер вылетели из Симферопольского аэропорта одним самолетом, на котором в Крым прибыл Президент. До аэропорта из Евпатории они доехали в одной машине, за рулем которой сидел Ющенко. В автомобиле также была секретарь СНБО Раиса Богатырева, которая находилась на заднем сидении. Как сообщал ForUm, взрыв в Евпатории в пятиэтажном жилом доме произошел 24 декабря около 22.00. Из-под завалов изъяты тела 19 погибших. Спасен 21 человек. Под завалами могут находиться до 60 человек. Сегодня Кабмин выделил 70 млн. грн. на первоочередные работы по ликвидации последствий взрыва в доме в Евпатории. Премьер-министр Юлия Тимошенко заверила, что средства поступят в Евпаторию уже сегодня и будут направлены на приобретение жилье для пострадавших от взрыва газа жителей, а также на выплату им денежной компенсации за утраченное имущество. Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко приехали в Евпаторию на место трагедии в одной машине. В связи с трагедией в Евпатории пятница 26 декабря объявлена в Украине днем траура.