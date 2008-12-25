Президент Сомали в отставку не собирается

Представитель президента Сомали Абдуллы Юсуфа Ахмеда назвал "безосновательными слухами" сообщения некоторых СМИ о том, что глава государства собирается уйти в отставку, пишет BBC News. Ранее, 24 декабря, пост покинул премьер-министр страны, Мохамуд Мохамед Гулед, назначенный на должность только 16 декабря. Он заявил, что не желает становиться причиной раздора между законодателями и президентом. Парламентский кризис начался в стране после того, как предыдущий глава сомалийского правительства, Нур Хасан Хусейн, был уволен с поста из-за конфронтации с президентом: они не сошлись во взглядах на переговоры по достижению перемирия с исламистским Альянсом за освобождение Сомали. Тогда законодатели встали на сторону смещенного премьера. В начале 2007 года президенту Юсуфу Ахмеду и его сторонникам удалось выбить исламистов из центральных районов страны. Однако с тех пор боевикам удалось восстановить влияние и вплотную подойти к столице страны городу Могадишо. В стране находятся отряды войск Эфиопии, которые помогают обороняться властям Сомали. Между тем лидеры исламистских группировок утверждают, что эфиопы грабят страну, и именно от них надо защищать ее жителей.