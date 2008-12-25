Ющенко- в тройке самых упоминаемых политиков в России

Компания "Медиалогия" составила новый рейтинг по наиболее упоминаемым в российских СМИ персонам, компаниям, регионам и медиа. Рейтинги составлены по итогам анализа 3600 наиболее влиятельных российских СМИ. Период исследования - с 1 января по 24 декабря 2008 года. В каждой позиции рейтинга учитывается общее количество публикаций. В тройку самых упоминаемых персон вошли: 1) Владимир Путин - 348494 2) Дмитрий Медведев - 339032 3) Виктор Ющенко - 174035 Три самые упоминаемые российские компании: 1) Газпром - 188694 2) Сбербанк России - 112377 3) НК "Лукойл" - 83513 Тремя самыми упоминаемыми странами в российских СМИ стали: 1) США - 1047558 2) Украина - 820162 3) Великобритания - 367777 Самые упоминаемые персоны в негативном контексте: 1) Михаил Саакашвили - 7670 2) Виктор Ющенко - 5460 3) Джордж Буш-младший - 3272 Самые упоминаемые компании в негативном контексте: 1) ТНК-BP - 4676 2) AiRUnion - 4395 3) "Красноярские авиалинии" - 4051 Три самых упоминаемых персоны в позитивном ключе: 1) Дмитрий Медведев - 7784 2) Барак Обама - 2838 3) Владимир Путин - 2475 Самыми цитируемыми политиками стали: 1) Дмитрий Медведев - 98268 2) Владимир Путин - 78443 3) Виктор Ющенко - 44404